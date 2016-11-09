Глушаков считает дисциплину одним из главных секретов успеха Карреры в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил наставника красно-белых Массимо Карреру с бывшими главными тренерами сборной России Фабио Капелло и Леонидом Слуцким.

– В чем кардинальная разница команд Капелло и Слуцкого?

– У Фабио все намного строже. Наверное, срабатывал итальянский менталитет. То же самое сейчас и у Карреры в «Спартаке» наблюдается. И в жизненных моментах разница видна. Например, когда приходили в столовую при Аленичеве или Слуцком, получалось, что, кто-то уже покушал, а кто-то еще нет. Каждый сам себе хозяин, и никто никого не ждет. А у итальянцев, наоборот, все должны в одно время и прийти, и уйти. И никаких телефонов за столом – общение только между собой.

– А если кто-то опоздал – штрафуют?

– Вроде никто не задерживался…

– Можно сказать, что секрет Карреры в «Спартаке» – именно в дисциплине?

– Я бы сказал, что в том числе. Но в игре она едва не самое главное. Не зря время от времени Массимо повторяет: «Как вы ведете себя в жизни, так будете и на поле».