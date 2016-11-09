Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков считает дисциплину одним из главных секретов успеха Карреры в «Спартаке»

Глушаков считает дисциплину одним из главных секретов успеха Карреры в «Спартаке»

9 ноября 2016, 23:09
6

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил наставника красно-белых Массимо Карреру с бывшими главными тренерами сборной России Фабио Капелло и Леонидом Слуцким.

– В чем кардинальная разница команд Капелло и Слуцкого?

– У Фабио все намного строже. Наверное, срабатывал итальянский менталитет. То же самое сейчас и у Карреры в «Спартаке» наблюдается. И в жизненных моментах разница видна. Например, когда приходили в столовую при Аленичеве или Слуцком, получалось, что, кто-то уже покушал, а кто-то еще нет. Каждый сам себе хозяин, и никто никого не ждет. А у итальянцев, наоборот, все должны в одно время и прийти, и уйти. И никаких телефонов за столом – общение только между собой.

– А если кто-то опоздал – штрафуют?

– Вроде никто не задерживался…

– Можно сказать, что секрет Карреры в «Спартаке» – именно в дисциплине?

– Я бы сказал, что в том числе. Но в игре она едва не самое главное. Не зря время от времени Массимо повторяет: «Как вы ведете себя в жизни, так будете и на поле».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Глушаков Денис Слуцкий Леонид Капелло Фабио Каррера Массимо
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ttter
1478722324
Денис стал слишком много говорить.
Ответить
cska-62
1478728391
Им просто в детстве дали понять, что "освобождение от оков от коммунистического режима" - это бардак и вседозволенность... Ну и никакой ответственности, разумеется... Оказалось, что нет... Нужно будет, строем у Карреры ещё заходят, твёрдо выбивая шаг шипами по асфальту: "Спар-так - чем-пион!"
Ответить
Опорник84
1478757505
Дисциплина! Получается что наших ребят надо заставлять делать только из под палки!
Ответить
Главные новости
Сафонов – о реакции после Суперкубка УЕФА: «О тактике думал, мне не все моменты в моей игре понравились»
11:08
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
1
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
1
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
23
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
19
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+