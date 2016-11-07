Бышовец: «Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития»

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец высказал мнение относительно поражения «Зенита» от «Терека» в матче 13-го тура РФПЛ. Тренер считает, что питерцы уступили из-за накопившейся усталости и проблем в обороне.

«Команда Рашида Рахимова хорошо организована. «Тереку» удалось разрушить все игровые связи «Зенита». На такой результат питерцев повлияли два основных фактора: это накопившаяся усталость и ставшая традиционной проблема в обороне. Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития, возможности футболистов полностью еще не раскрыты. Плюс ко всему полностью не реализуются требования Мирчи Луческу.

Не могу сказать, что между тренером и игроками возникло недопонимание. Скорее, футболистам просто необходимо время для того, чтобы их взаимодействие на поле носило органичный характер. По встрече с «Тереком» запомнился Роберт Мак. У него присутствует большой запал, но, думаю, его потенциал пока не раскрыт до конца», – сказал Бышовец.