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  • Бышовец: «Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития»

Бышовец: «Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития»

7 ноября 2016, 13:58
7

Известный отечественный специалист Анатолий Бышовец высказал мнение относительно поражения «Зенита» от «Терека» в матче 13-го тура РФПЛ. Тренер считает, что питерцы уступили из-за накопившейся усталости и проблем в обороне.

«Команда Рашида Рахимова хорошо организована. «Тереку» удалось разрушить все игровые связи «Зенита». На такой результат питерцев повлияли два основных фактора: это накопившаяся усталость и ставшая традиционной проблема в обороне. Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития, возможности футболистов полностью еще не раскрыты. Плюс ко всему полностью не реализуются требования Мирчи Луческу.

Не могу сказать, что между тренером и игроками возникло недопонимание. Скорее, футболистам просто необходимо время для того, чтобы их взаимодействие на поле носило органичный характер. По встрече с «Тереком» запомнился Роберт Мак. У него присутствует большой запал, но, думаю, его потенциал пока не раскрыт до конца», – сказал Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Бышовец Анатолий
Комментарии (7)
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RJM555
1478518318
"Сегодняшний «Зенит» находится в состоянии развития, возможности футболистов полностью еще не раскрыты". Оказывается что игроков зенита(которые стоят бешеных денег) надо "раскрывать"? Куда мир катится?
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Фан666
1478519936
Как стадион строят так команда и играет!
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Kollljan
1478523883
Напомню, что, в связи с изменением игровой концепции команды "Зенит" и приглашения другого тренера, никто не ставил "Зениту" задачи - выиграть чемпионат во что бы то ни стало. Конечно, стремиться к этому надо, но в первую очередь это наработка новой игровой концепции. Не факт, что хватит сезона. Возможно понадобится и следующий сезон полностью.
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momwig_
1478526796
Вот я тоже так сначала думал. Но теперь мне кажется, что - в состоянии умирания. Дальше будет жить только на внутривенных вливаниях админресурса... пока Цыгана не уйдут.
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Garrincha58
1478529608
очередной бред Бышевца как че ляпнет понятно уже маразмом попахивает
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aguila_real
1478544060
Полностью согласен- команду не реально построить за несколько месяцев.
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