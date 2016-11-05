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  • Миллер: «Поздравляю болельщиков «Зенита» с уверенным лидерством в российском футболе»

Миллер: «Поздравляю болельщиков «Зенита» с уверенным лидерством в российском футболе»

5 ноября 2016, 19:21
26

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с тем, что команда обеспечила себе участие в стадии плей-офф Лиги Европы.

«Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с новым ярким достижением и уверенным лидерством в российском футболе. Семь путевок в весеннюю стадию еврокубков в семи сезонах подряд – это новый российский рекорд. Это наша новая покоренная футбольная вершина, которая является практически неприступной.

«Зенит» уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 16 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно. Только вперед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
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nik55
1478363399
Миллер новый газ понюхал ?
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Aztec58
1478363622
Да, всё правда, окромя последнего утверждения.
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Диктор
1478364487
Уверенно идет на втором месте-вот правда.
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Garrincha58
1478364965
завтра Миллер убедится кто на каком месте и кто в ж*пе
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gencha19
1478366775
Слава Миллеру.Ура Газпрому. Зато Россия в жопе.
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d_joker
1478368607
Ой чмошникам жопу подлизали они и хвост свой собачий выпримили!Скоро обсолютно скоро вы заткнетесь ибо гретет наше время!!!!
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WhiteEgon
1478368965
Как говорил Беккенбауэр: 'Кубок УЕФА - это кубок неудачников!'
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Павелий
1478369362
16 лучших клубов Европы - это те, кто вышел из группы в Лиге Чемпионов в этом году. Налицо полное незнание матчасти. Скажем честно, что Зениту попалась более слабая группа, чем Краснодару. И дальше соперники будут серьёзнее. И заглянем в таблицу: Зенит не лидер текущего чемпионата России. Миллер, так о чём ты говоришь?
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ttter
1478377026
Спартак- Чемпион!!!
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Каратель помойников
1478412250
уверенное лидерство в российском футболе? в газпрёме что своя таблица? то один деятель решил что зина самая популярная в России по опросам ленинградской области,теперь вот ещё закидом,походу газом обдышались,поэтому и стадион никак достроить не могут
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