Миллер: «Поздравляю болельщиков «Зенита» с уверенным лидерством в российском футболе»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с тем, что команда обеспечила себе участие в стадии плей-офф Лиги Европы.

«Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с новым ярким достижением и уверенным лидерством в российском футболе. Семь путевок в весеннюю стадию еврокубков в семи сезонах подряд – это новый российский рекорд. Это наша новая покоренная футбольная вершина, которая является практически неприступной.

«Зенит» уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 16 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно. Только вперед! «Зенит» – чемпион!» – сказал Миллер.