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  • Черчесов: «Если Селихов не получил вызов в сборную России, значит так нужно»

Черчесов: «Если Селихов не получил вызов в сборную России, значит так нужно»

1 ноября 2016, 18:33
2

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным приглашать голкипера «Амкара» Александра Селихова в национальную команду в данный момент. Из слов специалиста стало понятно, что тренерский штаб полностью устраивает тот комплект вратарей, которые уже имеются в наличии. В 12-ти матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ 22-летний страж ворот пермяков пропустил всего шесть голов.

«Если бы я пригласил условного португальца в команду, то вопрос про то, почему не вызван Селихов, был бы логичен. А так как у нас все вратари – россияне, вопрос отпадает. Мы принимаем те решения, которые считаем нужными», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Амкар-Пермь Селихов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Aztec58
1478015336
Блин, самомнение Черчесова реально раздражает. Не сомневаюсь, что "мы" - это он о себе любимом, а не о тренерском штабе.
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