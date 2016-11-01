Черчесов: «Если Селихов не получил вызов в сборную России, значит так нужно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не считает нужным приглашать голкипера «Амкара» Александра Селихова в национальную команду в данный момент. Из слов специалиста стало понятно, что тренерский штаб полностью устраивает тот комплект вратарей, которые уже имеются в наличии. В 12-ти матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ 22-летний страж ворот пермяков пропустил всего шесть голов.

«Если бы я пригласил условного португальца в команду, то вопрос про то, почему не вызван Селихов, был бы логичен. А так как у нас все вратари – россияне, вопрос отпадает. Мы принимаем те решения, которые считаем нужными», – сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».