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Романцев не считает Слуцкого лучшим тренером России

28 октября 2016, 11:28
23

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил со словами поддержки тренера ЦСКА в преддверии столичного дерби. При этом Романцев признался, что не считает Леонида Слуцкого лучшим тренером в России.

«Я бы к болельщикам ЦСКА обратился через вас. Дело в том, что он еще не умер, а вы его уже хороните. Я о Слуцком говорю. Раньше, когда мы проигрывали, Николай Старостин сажал нас напротив себя и говорил: «От любви до ненависти – один шаг». Сегодня тебя носят на руках, а завтра проиграл – и тебя уже ненавидят. Фанаты, на мой взгляд, торопятся. ЦСКА не так уж плох, как им сейчас кажется. Да, есть проблемы в составе, но елки-палки – они же чемпионы, чего вы их с землей равняете?

Болельщик не тот, кто болеет, пока команда выигрывает, а тот, кто поддерживает команду и в тяжелые времена тоже. Недавно встречался с моим другом – главным режиссером Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Вот он мне говорит: «Олег, я безнадежный болельщик «Торпедо». Никуда от этого не денешься, всегда буду болеть за них». Если вы выбрали ЦСКА – болейте, выбрали «Спартак» – поддерживайте его. Поддерживать победителя – легко. Болеть за команду, которой сейчас тяжело, – вот здесь уже, что называется, проверка на вшивость.

Слуцкий – лучший тренер в стране? Ну, так не буду говорить. У нас в «Амкаре» отличный тренер работает, в «Локомотиве» тоже хороший специалист, чего ж Слуцкого одного называть? Тихонов сейчас очень неплох, а что творит мой «сынок» в «Тосно»? Сейчас он в порядке, и команда на хорошем ходу», – приводит слова Романцева телеканал RT.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29-го октября, в 18:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Слуцкий Леонид Романцев Олег
Комментарии (23)
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neofizer
1477643744
а сынка своего к чему приплёл?!
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Андрей Ермошин
1477644298
А почему все ставят Сруцкого выше других? На протяжении всей тренерской работы одна и та же тактика: абы чяво не вышло, игра от обороны, без всяких нововведений, новых задумок. Может быть у Цеська и больше титулов за этот период, но игра команды не впечатляет, а наоборот настраивает на пессимистический лад.
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spartach n1
1477644359
Молодец Иваныч !
Ответить
red_blue_fury
1477644517
Яростно плюсую!+++
Ответить
Диктор
1477646287
Хорошо сказал.
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Юрий Крутько
1477646437
И Бердыев и Гаджиев,во всяком случае,уж точно не уступают(а может в чем то и превосходят,учитывая условия,которые похуже,чем в ЦСКА) по тренерскому мастерству Слуцкому.Но все же лучший-Бердыев!Такой Ростов сделать,это что-то выходящее за рамки...
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каа
1477646544
Лучший Бердыев однозначно...
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zarsm
1477647297
А кто-то считает? Лучший тренер так не обосрался бы на евро.
Ответить
subbotaspartak
1477649672
Не знаю, что у него получится, Но пусть Тихонов учится. И другим пора подниматься, За российские клубы браться. Не лежит душа к Луческам и Карерам, Пущай они в европе делают карьеры.
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Томь вперёд
1477652495
Бердыева забыл упомянуть!
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