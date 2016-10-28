Романцев не считает Слуцкого лучшим тренером России

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выступил со словами поддержки тренера ЦСКА в преддверии столичного дерби. При этом Романцев признался, что не считает Леонида Слуцкого лучшим тренером в России.

«Я бы к болельщикам ЦСКА обратился через вас. Дело в том, что он еще не умер, а вы его уже хороните. Я о Слуцком говорю. Раньше, когда мы проигрывали, Николай Старостин сажал нас напротив себя и говорил: «От любви до ненависти – один шаг». Сегодня тебя носят на руках, а завтра проиграл – и тебя уже ненавидят. Фанаты, на мой взгляд, торопятся. ЦСКА не так уж плох, как им сейчас кажется. Да, есть проблемы в составе, но елки-палки – они же чемпионы, чего вы их с землей равняете?

Болельщик не тот, кто болеет, пока команда выигрывает, а тот, кто поддерживает команду и в тяжелые времена тоже. Недавно встречался с моим другом – главным режиссером Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Вот он мне говорит: «Олег, я безнадежный болельщик «Торпедо». Никуда от этого не денешься, всегда буду болеть за них». Если вы выбрали ЦСКА – болейте, выбрали «Спартак» – поддерживайте его. Поддерживать победителя – легко. Болеть за команду, которой сейчас тяжело, – вот здесь уже, что называется, проверка на вшивость.

Слуцкий – лучший тренер в стране? Ну, так не буду говорить. У нас в «Амкаре» отличный тренер работает, в «Локомотиве» тоже хороший специалист, чего ж Слуцкого одного называть? Тихонов сейчас очень неплох, а что творит мой «сынок» в «Тосно»? Сейчас он в порядке, и команда на хорошем ходу», – приводит слова Романцева телеканал RT.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29-го октября, в 18:00 по московскому времени.