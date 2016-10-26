Гаджиев: «Сыграли неплохо, пенальти били плохо»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Кубка России против «Урала» (1:1; 2:4 в серии пенальти).

«В целом я считаю, что сыграли неплохо. Начали не очень хорошо. Но второй тайм и дополнительное время все-таки сыграли нормально. Учитывая тот факт, что пару дней назад играли в Краснодаре непростую игру. По крайней мере, думаю, мы были ближе к победе.

В таких ситуациях, в которых оказывались наши игроки, конечно же, надо было забивать. А все решили пенальти. Пенальти били плохо», – сказал Гаджиев.