Черчесов собирается вызвать Джикию в сборную России

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермяков Георгий Джикия будет приглашен Станиславом Черчесовым на сборы сборной России. Напомним, недавно появилась информация, что Федерации футбола Грузии намерена переманить футболиста под свои знамена.

«По-видимому, Джикией интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году, он планирует вызвать Джикию. Будут ли вызваны другие игроки «Амкара», я не знаю. Мы общались только по поводу Георгия», – сказал Гаджиев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джикия принял участие в 11-ти встречах, записав в свой актив одну результативную передачу.