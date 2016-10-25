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Черчесов собирается вызвать Джикию в сборную России

25 октября 2016, 11:59
14

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что защитник пермяков Георгий Джикия будет приглашен Станиславом Черчесовым на сборы сборной России. Напомним, недавно появилась информация, что Федерации футбола Грузии намерена переманить футболиста под свои знамена.

«По-видимому, Джикией интересуется и сборная Грузии. При этом у меня был разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Он говорил, что Джикия в расширенном списке кандидатов на один из сборов в следующем году, он планирует вызвать Джикию. Будут ли вызваны другие игроки «Амкара», я не знаю. Мы общались только по поводу Георгия», – сказал Гаджиев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джикия принял участие в 11-ти встречах, записав в свой актив одну результативную передачу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Россия Джикия Георгий Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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ASG
1477391447
надо вызывать в Россию, все верно, потенциал есть, главное, чтобы какой-нибудь спартак или зенит не испортил.
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ufos73
1477391944
Нам не нужен, но и другим не дадим... Зачем лишать человека возможности, играть на международном уровне?
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Barsuk52
1477393438
все верно нужна свежая кровь
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Котфеееее
1477397578
Ну и чем он лучше российских защитников?
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zenitforever2015
1477398532
Очень не плох парниша.
Ответить
fantom23
1477398868
Посмотрим-поглядим...
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ivanthebest
1477401455
Ладно хоть у грузинов денег не столько сколько у азиков, иначе бы могли потерять ещё одного перспективного игрока, который бы побежал за баблом как позорный шейдаев...
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alexis02lion
1477404220
Нормальный выбор если и правда хотим молодую сборную на ЧМ 2018. Играет стабильно, молодой, может и со стандарта забить, так что пусть привлекают. А Грузия обойдётся. Там всё равно кроме Джано никто толком не играет, а нам молодые игроки точно нужны.
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84aivengo
1477407088
знали ведь ,что детского-юношеский футбол надо развивать,когда чм получили.... а где это все? где новые тихоновы,стрельцовы,григорьевы и т. д. ? выросло бы достойное поколение,глядишь, и новые стадионы не пустовали б ...
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Фан666
1477408067
Пусть хоть грузин играет!
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