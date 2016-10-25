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  • Широков: «Для получения достойного тренерского образования нужно ехать куда-то за границу»

Широков: «Для получения достойного тренерского образования нужно ехать куда-то за границу»

25 октября 2016, 07:50
3

Экс-капитан сборной России Роман Широков отметил, что ему придется столкнуться с определенными трудностями в случае, если он захочет попробовать себя на тренерском поприще. По словам 35-летнего футболиста, отечественная школа подготовки специалистов себя исчерпала, и теперь для получения достойного тренерского образования, ему придется ехать в другую страну.

«Сейчас нет поводов для оптимизма ни в одном виде спорта, пока у нас вкладываются в профессионалов, а не в детей с юношами. В России что, тренеры есть? Знаете, по каким лекалам их готовят? Думаю, там лет 60 ничего не меняется. Объясните ребенку семилетнему, что такое продольно-диагональный пас… Если люди у нас не могут мяч остановить, значит, их плохо готовят.

Все время кричим, что иностранцы учились на базе Лобановского. Так почему мы сейчас не можем поехать и поучиться в Бельгию, Австрию, Германию – брать методики и адаптировать?

Пока не вижу себя на тренерском поприще. Не вижу возможности получить достойное тренерское образование. Надо ехать куда-то за границу и там учиться, но иностранным языком я достаточно хорошо не владею.

Я сомневаюсь в качестве футбольного образования тренеров в России? У меня нет сомнений. У меня абсолютная уверенность. Посмотрите, у нас за последнее время не появилось ни одного достаточно хорошего тренера. Шалимов, полагаю, получал образование в Италии. Черчесов – в Австрии. Кто за последнее время появился? Только Кононов и Слуцкий», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Широков Роман
Комментарии (3)
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kykyi
1477372983
А как же на счет духовности, там ее нет, а без этого нет истинных знаний. А как на счет геев, не боишься заразиться, ведь это болезнь. Или все это чушь на постном масле?
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