Семин: «Чорлука пихал Виталию Денисову? Мелкие конфликты должны быть даже между тренером и игроками»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:0) оценил действия полузащитника Алексея Миранчука, а также поделился мнением о мелком конфликте между Ведраном Чорлукой и Виталием Денисовым.

– Миранчук продемонстрировал ту игру, которую вы хотите от него видеть?

– Отрезками – да. Но он должен брать инициативу на себя, а не играть в пас. Миранчук должен наносить удары по воротам из любых позиций. Он разносторонний игрок, но должен действовать именно в атаке. Может быть, завтра будет по-другому, но сегодня Алексей сыграл хорошо.

– Возможна ли ситуация, когда Чорлука будет пихать Игорю Денисову, как он это делал Виталию в концовке матча?

– Мне нравится эта ситуация, когда игроки не безразличны. Чорлука в любом случае совершенно прав, потому что он капитан. Они же все хотят результата достичь. Поэтому мелкие конфликты должны быть. Даже между тренером и игроками, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.