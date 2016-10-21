«Зенит» намерен приобрести 19-летнего бразильца из «Сантоса»

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя попал в сферу интересов «Зенита». 19-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых желает видеть лично главный тренер петербургской команды Мирча Луческу. Румынский специалист считает, что бразилец способен заменить Акселя Витселя, который зимой может уйти в «Ювентус».

«Луческу следил за Тиаго Майя еще тогда, когда возглавлял донецкий «Шахтер». Талантливый полузащитник ярко выступал за юниорскую и молодежную сборные Бразилии, чем привлек внимание опытного специалиста. Луческу известен своей работой с молодыми бразильскими футболистами, которые под его руководством превращаются в звезд мирового уровня — те же Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо — все эти игроки сумели раскрыть свой талант под тщательным присмотром Луческу. Майя прежде всего рассматривается тренером в качестве сменщика Акселя Витселя, который с большой долей вероятности покинет клуб, если не в зимнее, то в летнее трансферное окно», – рассказал источник, близкий к «Зениту».