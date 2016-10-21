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  • «Зенит» намерен приобрести 19-летнего бразильца из «Сантоса»

«Зенит» намерен приобрести 19-летнего бразильца из «Сантоса»

21 октября 2016, 13:06
10

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя попал в сферу интересов «Зенита». 19-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых желает видеть лично главный тренер петербургской команды Мирча Луческу. Румынский специалист считает, что бразилец способен заменить Акселя Витселя, который зимой может уйти в «Ювентус».

«Луческу следил за Тиаго Майя еще тогда, когда возглавлял донецкий «Шахтер». Талантливый полузащитник ярко выступал за юниорскую и молодежную сборные Бразилии, чем привлек внимание опытного специалиста. Луческу известен своей работой с молодыми бразильскими футболистами, которые под его руководством превращаются в звезд мирового уровня — те же Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо — все эти игроки сумели раскрыть свой талант под тщательным присмотром Луческу. Майя прежде всего рассматривается тренером в качестве сменщика Акселя Витселя, который с большой долей вероятности покинет клуб, если не в зимнее, то в летнее трансферное окно», – рассказал источник, близкий к «Зениту».

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Сантос Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (10)
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19element87
1477044831
Интересно что за фрукт)))
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Алексей1988
1477049995
С приходом Луческу, сейчас должна появляться талантливые игроки (бразильцы). У него чуйка на них. Желаю удачи Зене и Луческу.
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Stepanida
1477050908
а вратаря Зенит не намерен приобрести?
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alexis02lion
1477051039
А вот это правильно. Луческу с молодёжью работать умеет, а Витсель уже давно в мыслях Питер покинул. Да и Нобоа тогда возможно не тронут. Тем более Зениту надо научиться не только за дорого покупать, но и продавать футболистов, а Мирча их этому научит. Ждём в зимнее трансферное окно.
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BAIv
1477051648
ну Луческу молодца если молодых подтянет
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MEHROJ ЗЕНИТ
1477052204
Неплохой игрок луческо сделает из него второго фернанадиньо
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RedGreenHooligan
1477056171
Луческу говно брать не будет.... если есть интерес, значит игрок стоющий
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Atoniq
1477060299
Луческу-знаток молодых перспективных бразильских футболистов!!)
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alexfilatov
1477076368
Вполне оптимальный вариант, не чернокожий, значит можно ждать в Зените)
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