Самолет с «Фенербахче» совершил экстренную посадку в Будапеште по пути в Манчестер

Самолет с футболистами «Фенербахче», направлявшимися в Манчестер на матч Лиги Европы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Будапешта.

Причиной инцидента стало столкновение в воздухе с птицей, которая повредила лобовое стекло в кабине пилотов, после чего было решено совершить экстренное приземление.

«Ничего страшного не случилось, все в порядке. Стекло не рассыпалось – только треснуло. Ждем нового самолета в терминале», – сказал по этому поводу вице-президент клуба Озан Балабан.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Фенербахче» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 22:05 по московскому времени.