Покеттино остался доволен ничьей с «Байером»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался доволен ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против «Байера».

«Я не расстроен результатом встречи. Думаю, одно очко в такой встрече – довольно неплохой результат.

Сама игра получилась очень напряженной. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором – соперник, поэтому ничья закономерна. Нам нужно сохранять оптимизм, все в наших руках», – приводит BBC слова Покеттино.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 0:0.