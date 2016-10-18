Газзаев назвал Карреру лучшим тренером по итогам 10-го тура РФПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выделил наставника «Спартака» Массимо Карреру по итогам 10-го тура РФПЛ.

«Что бы ни говорили об игре «Спартак» — «Ростов», красно-белым удалось обыграть одного из главных конкурентов в борьбе за победу в чемпионате России. Массимо Каррера сумел настроить команду после довольно тяжелого периода — три подряд поражения в официальных матчах. Может, победу красно-белых не назовешь яркой, но она точно является одной из самых важных в сезоне. В этом вижу большую заслугу Карреры как тренера», – заявил Газзаев.