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  • Глушаков: «После матча с «Ростовом» Каррера был в ярости и кричал на нас»

Глушаков: «После матча с «Ростовом» Каррера был в ярости и кричал на нас»

18 октября 2016, 00:26
25

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о работе под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Каррера нам, в первую очередь, добавил очень много эмоций, у него итальянский темперамент и характер. Во-вторых, улучшилась «физика». Как Каррера пришел, сразу тренировочный процесс поменялся, стало много работы на «физику», тактических было много упражнений: оборона, выход из обороны в атаку. Работает постоянно по-разному, иногда за руку водит по полю и показывает, что ему нравится, а что — нет.

Когда Каррера остался, я сразу сказал — это копия Капелло! Мы немного посмеялись с Комбаровым и Ещенко над этим. Каррера напоминает Капелло: во-первых, его фразы все напоминают, язык, тренировки немного похожи, оба любят дисциплину. После матча с «Ростовом» Каррера очень был недоволен и мы сами были некоторыми моментами недовольны. Много невынужденных ошибок допустили, мы не должны были позволять «Ростову» так играть: могли попридержать мяч, контролировать игру, а в итоге чуть не разбазарили важную для нас победу. Каррера был в ярости, кричал на нас, но сегодня смягчился. Думаю, будет разбор игры и по шапке получим.

Нет ли ощущения, что Каррера недостаточно защищает спартаковцев? Нет, он на публику не будет играть. Мы чувствуем, что он с нами в одной лодке. С самого начала он сказал, что все будет справедливо: что у меня в голове — то и услышите.

Слухи об отставке Карреры никак не повлияли, посмеялись да и все, потому что некоторые издания реально бред пишут. Смысл убирать сейчас тренера, даже чисто логически? Три поражения — и что? Впереди еще зимняя пауза, чувствую, подготовка будет очень тяжелая. У нас каждый игрок на вес золота, есть ребята из «Спартака-2». Может, не хватает где-то опытных футболистов, но 13-15 человек — это лучше, чем иметь 25-30 игроков. У тренера голова кипит. Перебор игроков — это тоже не есть хорошо, но я считаю, что нам в любом случае нужны какие-то покупки, но это уже не мне решать, а руководству клуба и тренеру», — сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (25)
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dsg35d
1476744365
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alboro
1476753444
покупки...так и дурак сможет
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KB_Krasnogorsk
1476753697
Удачи, Денис.
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saidd
1476759227
это было позорище... Ростов в девятером чуть не сравнял... у поросят такая же трусливая игра, как у коней... не футбол, а добывание очков в вибрацией очков...
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Юрий Крутько
1476761373
Правильно ругал,во многих компонентах Ростов был лучше и быстрее...
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VikNMar
1476763594
Каррера был в ярости , удалили только двух противников , он хотел играть против семерых ( меньше нельзя ) ..........
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RedWhiteFans2
1476768066
Затрахали нытики от Бердыева, Луческу и другие . Обсуждайте проблемы и статьи своих команд. Что вы хавальники свои в дела Спартака суете. Сами разберёмся комментаторы херовы. Так и ждут статьи о Спартаке чтоб лопату гавна кинуть.
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dimid
1476769263
работы у Карреры непочатый край.
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Sanches 1204
1476774378
Он вас скоро и бить начнёт)
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FanatSerj
1476774931
И правильно делал, как написал Уткин: "По статистике на 10 девчонок, 9 ребят" ))))
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