Глушаков: «После матча с «Ростовом» Каррера был в ярости и кричал на нас»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о работе под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

«Каррера нам, в первую очередь, добавил очень много эмоций, у него итальянский темперамент и характер. Во-вторых, улучшилась «физика». Как Каррера пришел, сразу тренировочный процесс поменялся, стало много работы на «физику», тактических было много упражнений: оборона, выход из обороны в атаку. Работает постоянно по-разному, иногда за руку водит по полю и показывает, что ему нравится, а что — нет.

Когда Каррера остался, я сразу сказал — это копия Капелло! Мы немного посмеялись с Комбаровым и Ещенко над этим. Каррера напоминает Капелло: во-первых, его фразы все напоминают, язык, тренировки немного похожи, оба любят дисциплину. После матча с «Ростовом» Каррера очень был недоволен и мы сами были некоторыми моментами недовольны. Много невынужденных ошибок допустили, мы не должны были позволять «Ростову» так играть: могли попридержать мяч, контролировать игру, а в итоге чуть не разбазарили важную для нас победу. Каррера был в ярости, кричал на нас, но сегодня смягчился. Думаю, будет разбор игры и по шапке получим.

Нет ли ощущения, что Каррера недостаточно защищает спартаковцев? Нет, он на публику не будет играть. Мы чувствуем, что он с нами в одной лодке. С самого начала он сказал, что все будет справедливо: что у меня в голове — то и услышите.

Слухи об отставке Карреры никак не повлияли, посмеялись да и все, потому что некоторые издания реально бред пишут. Смысл убирать сейчас тренера, даже чисто логически? Три поражения — и что? Впереди еще зимняя пауза, чувствую, подготовка будет очень тяжелая. У нас каждый игрок на вес золота, есть ребята из «Спартака-2». Может, не хватает где-то опытных футболистов, но 13-15 человек — это лучше, чем иметь 25-30 игроков. У тренера голова кипит. Перебор игроков — это тоже не есть хорошо, но я считаю, что нам в любом случае нужны какие-то покупки, но это уже не мне решать, а руководству клуба и тренеру», — сказал Глушаков.