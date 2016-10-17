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  • Слуцкий: «К баннеру на игре с «Уфой» отнесся спокойно, болельщики должны проявлять свои эмоции»

Слуцкий: «К баннеру на игре с «Уфой» отнесся спокойно, болельщики должны проявлять свои эмоции»

17 октября 2016, 17:07
6

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий накануне поединка третьего тура группового раунда Лии чемпионов с «Монако» отметил, что нормально воспринял баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками на матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). Таким образом поклонники выразили недовольство трусливой, по их мнению, тактикой, используемой главным тренером армейцев.

– Видели ли вы баннер на последней игре чемпионата России, который был адресован вам?

– Во время игры не видел, а после игры – да. Абсолютно спокойная реакция. Задача тренера работать, а болельщиков – как-то проявлять свои эмоции.

– Что вы можете взять из игры «Тулузы», чтобы, как и она, добиться положительного результата в игре с «Монако»?

– Мы пытаемся изучать системные вещи, учитывая, кто из наших игроков будет противостоять игрокам «Монако». Мы анализировали не только игру с «Тулузой», но и другие игры. Скорее матч с «Тулузой» дал вопросы, что схема, которую использовал «Монако» в последних играх, может быть изменена, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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shmag
1476714807
охеренный баннер.ребятам респект.давно следовало выразить свое недовольство игрой болельщикам ЦСКА.играет команда и правда паршиво.
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Тони Монтана
1476715077
помоему цска всегда так играл
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Mi6
1476725180
слуц, давай до свидения
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за ЦСКА с 1980г
1476727203
с жиру не беситесь.. ЦСКА играет плохо,но добивается результата. Тогда получается,что ЦСКА "кабинетные" или соперники играют ещё хуже..Так в чём ЛВС виноват? Вобщем то баннер написали не очень умные люди. Как то так..
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ВoВ
1476774655
Не нравится как в последнее время играет ЦСКА! Фанаты молодцы) Удачи ЦСКА в ЛЧ сегодня!
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