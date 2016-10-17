Слуцкий: «К баннеру на игре с «Уфой» отнесся спокойно, болельщики должны проявлять свои эмоции»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий накануне поединка третьего тура группового раунда Лии чемпионов с «Монако» отметил, что нормально воспринял баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками на матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). Таким образом поклонники выразили недовольство трусливой, по их мнению, тактикой, используемой главным тренером армейцев.

– Видели ли вы баннер на последней игре чемпионата России, который был адресован вам?

– Во время игры не видел, а после игры – да. Абсолютно спокойная реакция. Задача тренера работать, а болельщиков – как-то проявлять свои эмоции.

– Что вы можете взять из игры «Тулузы», чтобы, как и она, добиться положительного результата в игре с «Монако»?

– Мы пытаемся изучать системные вещи, учитывая, кто из наших игроков будет противостоять игрокам «Монако». Мы анализировали не только игру с «Тулузой», но и другие игры. Скорее матч с «Тулузой» дал вопросы, что схема, которую использовал «Монако» в последних играх, может быть изменена, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.