Депутат Госдумы: «В России серьезные проблемы с футболом. О победе на ЧМ-2018 можно забыть»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

«После проигрыша Коста-Рике не удивляет, что в рейтинге ФИФА нас обгонят Сенегал и ДР Конго. Российский футбол идет вниз. Предыдущее поколение уже уходит, а молодежи, способной бороться на равных с другими сборными, у нас нет. Проблемы у нас серьезные, поэтому их нужно решать начиная с детско-юношеского футбола. У нас есть совместная программа с немецким футбольным союзом по подготовке детей от 9 до 14 лет.

Необходимо как можно быстрее внедрять ее в жизнь. Думаю, через 6-8 лет она принесет первые плоды. Сейчас можно забыть о победе на домашнем чемпионате мира. Очень жаль Станислава Черчесова. Он хороший мужик, но сделать ничего не сможет», — сказал Лебедев.