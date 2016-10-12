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  • Депутат Госдумы: «В России серьезные проблемы с футболом. О победе на ЧМ-2018 можно забыть»

Депутат Госдумы: «В России серьезные проблемы с футболом. О победе на ЧМ-2018 можно забыть»

12 октября 2016, 15:16
53

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

«После проигрыша Коста-Рике не удивляет, что в рейтинге ФИФА нас обгонят Сенегал и ДР Конго. Российский футбол идет вниз. Предыдущее поколение уже уходит, а молодежи, способной бороться на равных с другими сборными, у нас нет. Проблемы у нас серьезные, поэтому их нужно решать начиная с детско-юношеского футбола. У нас есть совместная программа с немецким футбольным союзом по подготовке детей от 9 до 14 лет.

Необходимо как можно быстрее внедрять ее в жизнь. Думаю, через 6-8 лет она принесет первые плоды. Сейчас можно забыть о победе на домашнем чемпионате мира. Очень жаль Станислава Черчесова. Он хороший мужик, но сделать ничего не сможет», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (53)
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Andrew01
1476274887
Раньше в России было 2 беды, а теперь добавилась еще одна - депутаты....
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опус 2
1476275015
Проблемы нужно решать начиная не с детских школ ,а с Думы !
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APchelov
1476275119
Во паникёр! Он про какую победу????? Во всём чемпионате? Или об одной победе в группе? Из группы то мы выйдем. А дальше как пойдёт, никто не осудит
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семечкин
1476275407
это который Лебедев? который младший Жириновский? гляди, какой радетель нашёлся.... Господи, наконец-то мы дождались!!! вот сейчас начнут с футбола, потом дороги построят, потом бюджетникам начнут приличные зарплаты платить, потом все от частников и разных АО побегут на госпредприятия и даже футболисты станут опять любителями, потому что контракт с Торпедо будет в три раза меньше, чем зарабатывает слесарь на ЗиЛе....))) Слава ЛДПР! ЕР Слава!!!
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товрос
1476275467
надо убирать лимит взять 20 игроков из-за бугра и 20 переводчиков и не будем краснеть за сборную РОССИИ!!!
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Молчуновский
1476279383
Эти депутатишки всерьез думали, что Россия сможет победить на ЧМ18.? Они что там? Не в себе?
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polyshuk23
1476279446
Отправьте мудка в отставку из рфс и министра спорта с ним не светит нечего
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Фан666
1476286822
Какой проницательный сынуля у Жириновского! А он ведь давно в РФС заседает и спрашивается какого хера у нас всё развалилось?
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vladimir-7
1476287380
Пока в РФС будут такие "специалисты" как И.Лебедев, рейтинг сборной РФ будет ниже и ниже.
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Обер-КанцлерЪ
1476292000
В России серьёзные проблемы и с Госдумой, только что-то футболисты об этом в интервью не говорят!
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