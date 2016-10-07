Икарди: «Никогда не думал о том, чтобы покинуть «Интер»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, продливший сегодня контракт до 2021 года, прокомментировал это событие. По словам форварда, он никогда не думал о том, чтобы покинуть миланский клуб.

«Мог ли я уйти минувшим летом? Нет, я никогда не думал об этом. Я был спокоен, счастлив и отдавался тренировкам, чтобы хорошо начать сезон. Мы знаем в Италии примеры Тотти, Дзанетти, Мальдини. Я еще слишком молод, чтобы обещать, что останусь в «Интере» на 20 лет, но это было бы моей целью. Я привязан к этой команде и хочу играть тут долго», – заявил Икарди.