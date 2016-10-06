Раньери: «Тотти, Колизей и собор Святого Петра – это три итальянские иконы»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что восхищается форвардом «Ромы» Франческо Тотти. По словам специалиста, Тотти – это одна из итальянских икон.

«Колизей, собор Святого Петра и Тотти – это три итальянские иконы. Пока он получает удовольствие от футбола, не вижу причин, чтобы он заканчивал. Его качества могут быть полезны команде в течение еще многих лет. Был ли соблазн пригласить Франческо в «Лестер»? Нет, потому что он счастлив в «Роме», – заявил Раньери.