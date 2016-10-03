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Широков до завершения карьеры мог перейти в «Борнмут»

3 октября 2016, 12:40
10

Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не имел хороших шансов уехать из РФПЛ и поиграть в европейском клубе.

– Какой был ваш главный шанс в карьере?

– Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался.

– Ни одного вообще?

– Серьезного – ни одного. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Борнмут Широков Роман
Комментарии (10)
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кошмарик
1475488402
мог.. хотел...был готов.. но Борнмут не хотел Широкова.. хотелка Борнмута сильнее!
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marslond
1475488766
Cейчас там Вилшер бегает.
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yurdin
1475489472
Что за колхоз?
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panmon
1475491681
Жаль не перешел. Его колкостей все равно бы не поняли - может и поиграл бы нормально. Ну хуже Били и Павлюка то точно
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woyser
1475494642
Хватит уже про Рому, он в бюрократической номенклатуре. Одним словом чинарь, глядишь и шишкарём станет.
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Молчуновский
1475510542
Вот бы все поржали.
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kauk
1475521451
ПЕРЕШОЛ БЫ В САМАРСКИЙ СТЕЛЛАЖ ТАМ БЫ ЗАИГРАЛ НУ МОЖ С ТРУДОМ ИЛИ В ГАЗМЯС ТЕМА ПРОЖЖЁНА НО ВСЁ РАВНО
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Alexx22
1475522599
вот он супер игрок нашего российского родного первенства , на фиг не кому не нужен!!!уровень всем ясен
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MU-fanatic
1475524575
да ты днище,а не футболист!!!и в интервью ни разу не сказал адекватной и толковой речи!!!а Борнмут не твой уровень)))
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