КДК РФС подвергнет штрафам Карреру, Гончаренко и Семина

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам восьмого тура РФПЛ наставники «Спартака», «Уфы» и «Локомотива» подвергнутся штрафам. Массимо Каррера, Виктор Гончаренко и Юрий Семин будут наказаны по причине выхода за пределы технической зоны.

«Матч ЦСКА – «Краснодар»: болельщики хозяев использовали пиротехнику. Во встрече «Ростов» – «Локомотив» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а поклонники гостей использовали еще и пиротехнику. Также главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В поединке «Спартак» – «Уфа» болельщики хозяев использовали пиротехнику, а главные тренеры команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны без разрешения судьи», – сказал Григорьянц.