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КДК РФС подвергнет штрафам Карреру, Гончаренко и Семина

26 сентября 2016, 14:40
4

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам восьмого тура РФПЛ наставники «Спартака», «Уфы» и «Локомотива» подвергнутся штрафам. Массимо Каррера, Виктор Гончаренко и Юрий Семин будут наказаны по причине выхода за пределы технической зоны.

«Матч ЦСКА – «Краснодар»: болельщики хозяев использовали пиротехнику. Во встрече «Ростов» – «Локомотив» болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а поклонники гостей использовали еще и пиротехнику. Также главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи. В поединке «Спартак» – «Уфа» болельщики хозяев использовали пиротехнику, а главные тренеры команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны без разрешения судьи», – сказал Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Локомотив Семин Юрий Гончаренко Виктор Каррера Массимо
Комментарии (4)
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Генрих Баченко
1474891619
За пределы вышли, как ужасно!!! еще бы на 15 суток за такое сажали, лучше бы занимались развитием футбола, а не деньги за всякую ерунду брали...
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woyser
1474892386
Как это в духе времени: налоги, штрафы. Скоро приставов будут присылать))
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Сармат Ростов
1474902188
Ну да, ну да... Пересечение сплошной ))) Ужаснейшее правонарушение!!!
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bafor
1474924742
Если будут штрафовать болельщиков, то те не будут пускать пиротехнику. А, значит, доходов со штрафов не будет. Самое удобное - штрафовать клубы.
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