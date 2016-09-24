АПЛ. Гол Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лестер»

В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле добыл крупную победу над «Лестером» со счетом 4:1, забив четыре гола по истечении первого тайма. Данный успех позволил подопечным Жозе Моуринью прервать неудачную серию из трех поражений в сезоне подряд.

Отметим, что в составе победителей один из голов на свой счет записал новичок команды Поль Погба, для которого данный забитый мяч стал первым в составе «красных дьяволов».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Смоллинг, 22; 2:0 – Мата, 37; 3:0 – Рэшфорд, 40; 4:0 – Погба, 42; 4:1 – Грей, 59.

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