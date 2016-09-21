Гаджиев: «Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание президента РФС Виталия Мутко о недопустимости растерзания российского футбола. По словам специалиста, Мутко сам бросил футбол.

«Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол и довольно на долгий срок. Ему Олег Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным», – заявил Гаджиев.