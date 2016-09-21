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  • Гаджиев: «Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил»

Гаджиев: «Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил»

21 сентября 2016, 14:09
8

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание президента РФС Виталия Мутко о недопустимости растерзания российского футбола. По словам специалиста, Мутко сам бросил футбол.

«Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол и довольно на долгий срок. Ему Олег Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным», – заявил Гаджиев.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (8)
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MURAD F. A.
1474456889
прав на сто процентов
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vladimir-7
1474457121
Молодец, Гаджиев!
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Андрей Ермошин
1474461549
Ну теперь Амкар держись, тренер перешел дорогу "батьке", в отместку будет мобилизован весь судейско-чиновничий аппарат.
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Алексей1988
1474465179
Гаджиев прав. Не побоялся сказать, уважаю. Но я думаю, что Мудак не бросил, он даже и не брался за футбол. Пару тупых и бредовых идей с лимитом, которые только ухудшили футбол и все.
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СТАЛКЕР7
1474479071
денег что ли все мало...
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vgarakh
1474529254
Да он никогда им не занимался.
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yorgenbarenz
1474534807
Есть оппозиция уроду с питерской подворотни,ЕСТЬ !
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