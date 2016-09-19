Райола: «У «Арсенала были деньги на трансфер Погба, но не было мужества»

Известный футбольный агент Мино Райола уверен, что только за счет своего мужества главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью смог осуществить трансфер Поля Погба прошедшим летом.

«Чтобы совершить рекордный трансфер, нужно большое мужество. Такое, как у Моуринью. Дело ведь не только в деньгах, но и в ответственности, которую он на себя взял, заявив: «Да, это мой игрок». У «Арсенала» тоже есть деньги, но они не смогли совершить этот трансфер. При этом, я уважаю Венгера. У него есть своя философия, согласно которой сумма не соответствует мастерству предлагаемого игрока.

Что касается «Реала», то Зидан очень хотел купить Погба. Но при этом мы не были уверены в том, что в клубе этого хотели», – сказал Райола.

Напомним, что Погба перебрался летом из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму трансфера в 105 миллионов евро.