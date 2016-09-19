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  • Райола: «У «Арсенала были деньги на трансфер Погба, но не было мужества»

Райола: «У «Арсенала были деньги на трансфер Погба, но не было мужества»

19 сентября 2016, 08:32
10

Известный футбольный агент Мино Райола уверен, что только за счет своего мужества главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью смог осуществить трансфер Поля Погба прошедшим летом.

«Чтобы совершить рекордный трансфер, нужно большое мужество. Такое, как у Моуринью. Дело ведь не только в деньгах, но и в ответственности, которую он на себя взял, заявив: «Да, это мой игрок». У «Арсенала» тоже есть деньги, но они не смогли совершить этот трансфер. При этом, я уважаю Венгера. У него есть своя философия, согласно которой сумма не соответствует мастерству предлагаемого игрока.

Что касается «Реала», то Зидан очень хотел купить Погба. Но при этом мы не были уверены в том, что в клубе этого хотели», – сказал Райола.

Напомним, что Погба перебрался летом из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму трансфера в 105 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Арсенал Реал Погба Поль Венгер Арсен Зидан Зинедин Райола Мино
Комментарии (10)
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Garrincha58
1474264769
Погба - мыльный пузырь МЮ еще не раз пожалеет что купил его и пригласил Мауринью
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474265639
Твой Погба бревно в мю
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Den Bull
1474268055
На эти деньги пол команды можно купить
Ответить
Azan perm
1474270391
Погба не стоит таких денег, так что зря его моуринью взял
Ответить
zagrizlik
1474273232
А может мозги есть? И понимали,Что он столько не стоит? Да и в МЮ он вообще не впечатляет пока.
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rashidinho
1474273239
погба дно, + моуриньё - двойное дно!
Ответить
Тима 88
1474273877
Время надо
Ответить
marslond
1474274539
Зачем переплачивать за распиаренного игрока?
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XaXatyn
1474280664
Незнаю что Погба такого особенного что он стоит таких денег ,есть куча игроков на его позицию с более меньшим ценником и запросами по зарплате !
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ПЕККА
1474314777
"У него есть своя философия, согласно которой сумма не соответствует мастерству предлагаемого игрока." вот поэтому Веня и красавчик, он знает, сколько надо платить и за кого
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