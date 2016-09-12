Ринат Билялетдинов: «С приходом Семина слежу за «Локомотивом» с дополнительной симпатией»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассчитывает, что со сменой тренера в «Локомотиве» команда под руководством Юрия Семина сможет вернуться в чемпионскую гонку.

«Пока не разговаривал с Семиным после того, как он вернулся в «Локомотив». Набирал пару раз – телефон был недоступен. Могу представить, сколько звонков обрушилось на него за эти дни. Если на каждый отвечать, на работу времени не останется. Ничего, рано или поздно пообщаемся.

Конечно, теперь слежу за «Локомотивом» с дополнительной симпатией. Надеюсь, с приходом Семина команда вернется в чемпионскую гонку», – признался Билялетдинов.

Напомним, «Локомотив» уступил «Спартаку» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги со счетом 0:1.