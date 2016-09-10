АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер»

В матче 4-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах сломил сопротивление «Лестера», одержав победу с крупным счетом 4:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Роберто Фирмино.

Отметим, что для действующего чемпиона Англии данное поражение стало вторым в сезоне, в то время как красные благодаря сегодняшней победе присоединились к лидирующей группе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Ливерпуль – Лестер – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Фирмино, 13; 2:0 – Мане, 31; 2:1 – Варди, 38; 3:1 – Лаллана, 56; 4:1 – Фирмино, 89.

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