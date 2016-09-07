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  • Аршавин: «Черчесов – идеальный вариант для сборной России в нынешней ситуации»

Аршавин: «Черчесов – идеальный вариант для сборной России в нынешней ситуации»

7 сентября 2016, 18:18
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Полузащитник «Кайрата» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Кроме того, 35-летний футболист усомнился насчет своих дальнейших перспектив в главной команде страны. Напомним, последний раз бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» выходил на поле в футболке российской сборной в 2012 году.

«Я думаю, что в нынешней ситуации это идеальный вариант.

Пока планов никаких нет – время покажет. Насчет сборной мне трудно сказать. Все-таки меня давно там не было. Если будет вызов, тогда и поговорим. Если честно – в таком возрасте нужно думать о каждом дне, проведенном в футболе, поэтому трудно загадывать на какой-то большой период», – сказал Аршавин.

Источник: ФИФА
Россия Кайрат Аршавин Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Фан666
1473262276
Можно с уверенностью сказать, что время Андрея в сборной прошло.
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