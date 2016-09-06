Болельщики признали Азара лучшим игроком АПЛ в августе, Моуринью – лучшим тренером

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге по версии болельщиков. Бельгиец, который забил в трех матчах прошедшего месяца два гола и сделал одну результативную передачу, набрал 41% голосов, опередив Антонио Валенсию из «Манчестер Юнайтед» и Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити».

Лучшим тренером августа стал наставник «МЮ» Жозе Моуринью. Португальский специалист, одержавший с манкунианцами три победы в трех матчах, набрал 40 процентов голосов и опередил Антонио Конте («Челси») и Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»).