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  • Гранат, Гуйе и Григорьев – в заявке «Ростова» на Лигу чемпионов

Гранат, Гуйе и Григорьев – в заявке «Ростова» на Лигу чемпионов

2 сентября 2016, 13:23
19

«Ростов» заявил 22 футболиста в основной список для участия команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Саид Эзатолахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Дмитрия Кириченко сыграют с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов Ростов
Комментарии (19)
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Totti11
1472811995
Удачи Ростову, хорошая заявка! Новичкам желаю прогресса и успехов в нашей "народной" ( после Спартака) команде!
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gencha19
1472813657
Папа Миха ещё не было , было Баба Адам
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vgarakh
1472813658
У Ростова есть все шансы достойно выступить в ЛЧ. Удачи Вам ребята, мы верим в Вас. Вперед МУЖИКИ!!!
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triton004
1472815107
Три ГГГ
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a-rakhmatov
1472815430
Мало времени для адаптации новых игроков, Ростов в экстремальных условиях будет биться с топ клубом......Удачи ребятам!!!
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FanatSerj
1472817154
надо заново клепать оборону! До Баварии всего один матч с крыльями будет, времени вообще нет.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1472818358
удачи ростову хотя на успех с таким составом мало верится
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Леонид К..
1472818832
В общем, господа из "Зенита" удружили. Теперь господину Новосельцеву комплименты дают в большом количестве. Не рано ли? Связке Бердыев - Кириченко придётся крепко поломать голову над линией обороны и не только. В Мюнхене "Ростов" будет иметь бледный вид. Очень жаль.
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loko-the_best
1472824563
Нормально) Как сказал бы ресторатор: "Пошумим! пожалуйста")
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