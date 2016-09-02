Гранат, Гуйе и Григорьев – в заявке «Ростова» на Лигу чемпионов

«Ростов» заявил 22 футболиста в основной список для участия команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Вратари: Сослан Джанаев, Никита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Федор Кудряшов, Папа Гуйе, Владимир Гранат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Саид Эзатолахи, Максим Григорьев, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Андрей Препелицэ, Александр Гацкан.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз.

Напомним, что на групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Дмитрия Кириченко сыграют с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ.