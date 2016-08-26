Жеребьевка группового этапа Лиги Европы начнется в 14:00 по московскому времени

26 августа в 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка группового этапа Лиги Европы. На этой стадии Россия представлена «Краснодаром» и «Зенитом».

Всего в групповом этапе будут играть 48 клубов, которые разделят на 12 групп.

Корзина 1: «Шальке» (Германия), «Зенит» (Россия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Атлетик» (Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Аякс» (Голландия), «Интер» (Италия), «Фиорентина» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Виктория» (Чехия).

Корзина 2: «АЗ Алкмаар» (Голландия), «Брага» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Рома» (Италия), «Фенербахче» (Турция), «Спарта» (Чехия), ПАОК (Греция), «Стяуа» (Румыния), «Генк» (Бельгия), АПОЕЛ (Кипр), «Стандард» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция).

Корзина 3: «Гент» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Рапид» (Австрия), «Слован» (Чехия), «Сельта» (Испания), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Фейеноорд» (Голландия), «Аустрия» (Авсрия), «Майнц» (Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Саутгемптон» (Англия).

Корзина 4: «Панатинаикос» (Греция), «Сассуоло» (Италия), «Карабах» (Азербайджан), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Ницца» (Франция), «Заря» (Украина), «Коньяспор» (Турция), «Османлыспор» (Турция), «Габала» (Азербайджан), «Хапоэль» Б-Ш (Израиль), «Дандолк» (Ирландия).