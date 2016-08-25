Фернандес: «ЦСКА снова досталась сложная группа»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы встретятся с «Байером», «Тоттенхэмом» и «Монако».

«Нам снова досталась сложная группа. В Лиге чемпионов априори не бывает слабых соперников, в том году тоже была сложная жеребьевка, соперники были примерно такого же уровня. В этом году будет ничуть не легче. Все команды очень боевитые и мастеровитые, со всеми играть нелегко. Ожидаем тяжелого противостояния и будем готовиться к каждому из матчей на пределе возможностей, чтобы в этом году пробиться в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Другого выхода у нас нет», – заявил Фернандес.