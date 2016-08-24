Карпин: «После матча с «Антверпеном» тоже думал, что я говно»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин, комментируя слова Леонида Слуцкого в раздевалке сборной России после матча с Уэльсом, признался, что и с ним случалось нечто подобное.
– Что скажете об истории, когда несколько футболистов после поражения от Уэльса в разговоре со Слуцким назвали себя «г…»
– Это просто эмоции после поражения. Нормальное явление.
– Вы о себе так когда-нибудь думали?
– Конечно.
– После встреч c командами Зидана?
– Нет, когда «Спартак» проиграл «Антверпену» в начале 90-х, не выйдя в финал Кубка кубков. А при чем здесь Зидан?
– Он суперфутболист. А с бельгийцами же тогда судья «убил».
– Мысли после того матча были примерно такие: «Какие же мы идиоты, что не обыграли этот «Антверпен»?» А что, Зидан инопланетянин?
– Да.
– Зидан – великолепный футболист. Но разве мы не обыгрывали его Францию? Обыгрывали! Это для вас он кумир, а для меня – обычный человек и очень сильный игрок.
– Кто же, на ваш взгляд, суперфутболист?
– Месси и Марадона – инопланетяне. Пеле, наверное, как о нем говорят. А Зидан очень сильный игрок. То же самое могу сказать о Криштиану Роналду.
Да как нападающий, Месси лучше , но Зидан его сильно превосходить как футболист в целом. На поле Зидан всегда был лидером, где бы он ни играл, когда про Месси такое не говоришь . И в Аргентине и в Барселоне есть игроки, которые никак не уступает Месси.
Думаю Карпин был прав , если он сказал Зидан на уровне Марадоны , Месси можно сравнит с Роналду