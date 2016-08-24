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  • Карпин: «После матча с «Антверпеном» тоже думал, что я говно»

Карпин: «После матча с «Антверпеном» тоже думал, что я говно»

24 августа 2016, 12:30
8

Бывший футболист «Спартака» Валерий Карпин, комментируя слова Леонида Слуцкого в раздевалке сборной России после матча с Уэльсом, признался, что и с ним случалось нечто подобное.

– Что скажете об истории, когда несколько футболистов после поражения от Уэльса в разговоре со Слуцким назвали себя «г…»

– Это просто эмоции после поражения. Нормальное явление.

– Вы о себе так когда-нибудь думали?

– Конечно.

– После встреч c командами Зидана?

– Нет, когда «Спартак» проиграл «Антверпену» в начале 90-х, не выйдя в финал Кубка кубков. А при чем здесь Зидан?

– Он суперфутболист. А с бельгийцами же тогда судья «убил».

– Мысли после того матча были примерно такие: «Какие же мы идиоты, что не обыграли этот «Антверпен»?» А что, Зидан инопланетянин?

– Да.

– Зидан – великолепный футболист. Но разве мы не обыгрывали его Францию? Обыгрывали! Это для вас он кумир, а для меня – обычный человек и очень сильный игрок.

– Кто же, на ваш взгляд, суперфутболист?

– Месси и Марадона – инопланетяне. Пеле, наверное, как о нем говорят. А Зидан очень сильный игрок. То же самое могу сказать о Криштиану Роналду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак Барселона Реал Слуцкий Леонид Карпин Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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овертайм
1472031598
какой-то журналистский бред)
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ASG
1472032654
Серьезно, будто из бреда сумасшедшего вырвали кусочек и записали
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DIDI 23
1472032878
Чушь ...
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DIDI 23
1472033146
В конце поста: Источник: «Спорт-Экспресс» Вы доверяете этому источнику? Да, Нет? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источник достойный. Но, надо всё равно фильтровать информацию. Это пожелание Бомбардиру. Дабы не скатиться до "Бульварной прессы".
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Daxa09
1472033490
Тупой какой-то журналист
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Dammit
1472037197
Журналист не в адеквате) Но Карпин всё чётко ответил, понравилось)
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Rustam27
1472038128
Мне кажется Карпин не прав.
Да как нападающий, Месси лучше , но Зидан его сильно превосходить как футболист в целом. На поле Зидан всегда был лидером, где бы он ни играл, когда про Месси такое не говоришь . И в Аргентине и в Барселоне есть игроки, которые никак не уступает Месси.
Думаю Карпин был прав , если он сказал Зидан на уровне Марадоны , Месси можно сравнит с Роналду
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egrrr
1472039395
журналист жжет. А Карпин по делу ответил
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