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    Петраков: «В сложной кадровой ситуации «Томь» играет на максимуме»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные добились победы над «Уфой» со счетом 1:0.

    «Учитывая все наши проблемы, игра получилась тяжелой. До 75-й минуты был доволен, как мы оборонялись. Но потом команда отдала инициативу, и соперник начал создавать остроту у наших ворот. Это немного насторожило. Концовка выдалась нервной. Кадровая ситуация? Мы играем на максимуме, но нам очень тяжело», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 18:30
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