Билялетдинов: «Семин может возглавить «Локомотив»

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил уверенность, что московский «Локомотив» может возглавить Юрий Семин. Напомним, вчера стало известно, что Игорь Черевченко подал в отставку.



«Не вижу оснований у Черевченко для ухода в отставку. Напрашивается мысль, что это связано с уходом Смородской, но он отдал «Локомотиву» больше времени, чем Ольга Юрьевна, поэтому я не стал бы связывать два этих события.



Если Карпин действительно возглавит «Локомотив», то он будет стремиться преподнести что-то своe в игру клуба. Не могу сравнить его с Черевченко: у каждого тренера своe видение, свои сильные и слабые стороны.



В качестве нового наставника «Локомотива» напрашивается фамилия Сeмина. Говорят, что дважды в одну реку не входят, но Юрий Павлович уходил, возвращался и каждый раз не по собственному желанию. Думаю, его кандидатура всплывает в обсуждении среди руководства, к тому же болельщики положительно восприняли бы его возвращение. Так что Сeмин – один из главных кандидатов», – сказал специалист.