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  • Стали известны возможные соперники «Краснодара» по четвертому отборочному раунду ЛЕ

Стали известны возможные соперники «Краснодара» по четвертому отборочному раунду ЛЕ

5 августа 2016, 01:38
22

«Краснодар» в третьем отборочном раунде Лиги Европы уверенно взял верх над «Биркиркарой» и вышел в следующую стадию турнира.

Команда Олега Кононова попала в число сеяных команд и в заключительном раунде квалификации встретится с одним из клубов, не получившим посев.

Несеяные: АЕК (Кипр), «Арука» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Бейтар» (Израиль), «Брондбю» (Дания), «Габала» (Азербайджан), «Гетеборг» (Швеция), «Грассхоппер» (Швейцария ), «Динамо» (Грузия), «Истанбул (Турция), «Локомотива» (Хорватия), «Османлыспор» (Турция), «Партизани» (Албания), «Русенборг» (Норвегия), «Сендерийск» (Дания), «Славия» (Прага, Чехия), «Тренчин» (Словакия), «Хайдук» (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Шкендия» (Македония).

Жеребьевка четвертого раунда Лиги Европы состоится 5 августа в в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар
Комментарии (22)
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Dammit
1470353412
Вынесут АЕК, скорее всего,как обычно бывает)
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Dammit
1470353447
А вообще - абсолютно все команды по силам "Краснодару".
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GoldPlayFIFARus9
1470353802
Надеюсь попадётся АЕК,чтобы показать спартачам как нужно играть в футбол на личном примере
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Dimanz
1470356230
Удачи Краснодар!
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SARSAD
1470356926
АЕК просто-таки напрашивается на вынос в Краснодаре
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Petrak86
1470363689
нет команды в этом списке, которая была бы не по зубам Краснодару. Благо, что Краснодар не болеет болезнью Спартака и в еврокубках играет сильно
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Димон Алма-Ата
1470365714
Я уверен, что никто из этого списка не хотел бы напороться на рога быка;)
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vladimir-7
1470371856
Желаю Краснодару и АЕКу дальнейших побед! АЕК молодец наказал свиней за высокомерие и неумение играть в футбол, отправив их в баню отмываться от навоза. Промесу, Зе Луиш, Анонисту, Бокетти и др. пора уходить из этого свинарника. Жалко Федуна столько денег затратил и всё впустую.
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SunRomeS
1470376589
Да какой АЕК? Нужна «Арука» (Португалия) - прямых конкурентов за 6 место в таблице коэффициентов надо давить!
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Кузенька
1470378297
у многих желание, чтобы Краснодару достался Арука (Португалия). По зубам и рогам этот клуб для прохода в группы. Плюс еще минус 1 команда у Португалии
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