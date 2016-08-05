Стали известны возможные соперники «Краснодара» по четвертому отборочному раунду ЛЕ

«Краснодар» в третьем отборочном раунде Лиги Европы уверенно взял верх над «Биркиркарой» и вышел в следующую стадию турнира.

Команда Олега Кононова попала в число сеяных команд и в заключительном раунде квалификации встретится с одним из клубов, не получившим посев.

Несеяные: АЕК (Кипр), «Арука» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Бейтар» (Израиль), «Брондбю» (Дания), «Габала» (Азербайджан), «Гетеборг» (Швеция), «Грассхоппер» (Швейцария ), «Динамо» (Грузия), «Истанбул (Турция), «Локомотива» (Хорватия), «Османлыспор» (Турция), «Партизани» (Албания), «Русенборг» (Норвегия), «Сендерийск» (Дания), «Славия» (Прага, Чехия), «Тренчин» (Словакия), «Хайдук» (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Шкендия» (Македония).

Жеребьевка четвертого раунда Лиги Европы состоится 5 августа в в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.