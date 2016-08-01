Гаджиев: «Амкар» почему-то стал садиться назад после удаления у «Рубина»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал гостевую ничью в поединке первого тура РФПЛ с «Рубином» (0:0). Напомни, что с 35-й минуты казанцы играли в меньшинстве после удаления форварда Максима Канунникова.

«Жарко, душно, тяжело играть в высоком темпе, но я доволен физическим состоянием команды. Она выдержала динамику, пусть она и с паузами была. Но по такой погоде нормально.

Конечно, хотелось бы выиграть, потому что соперник остался вдесятером. Но, как это часто бывает, в равных составах мы чуть острее атаковали. Когда «Рубин» остался в меньшинстве, мы стали аккуратно садиться назад. И не удавалось эффективно вскрывать оборону», – сказал Гаджиев.