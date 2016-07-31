МКЧ. «Бавария» разгромила «Интер» за 35 минут

«Бавария» разгромила «Интер» в товарищеском матче в рамках международного кубка чемпионов. Матч завершился со счетом 4:1. Свои голы немецкая команда забила в первые 35 минут.

Хет-триком в этой встрече отметился 21-летний нападающий мюнхенского клуба Джулиан Грин. Еще один гол на счету Франка Рибреи. В составе «Интера» отличился Мауро Икарди.

Международный кубок чемпионов

Интер (Италия) – Бавария (Германия) – 1:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Грин, 7; 0:2 – Рибери, 13; 0:3 – Грин, 30; 0:4 – Грин, 35; 1:4 – Икарди, 90.