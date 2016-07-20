Рейнгольд: «Многие выражаются по этому поводу иронично, но я думал, что РФС обратится за помощью к Бышовцу»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что достойной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является Анатолий Бышовец.

«У меня была одна кандидатура, хотя по ней многие выражаются иронично... Я думал, что РФС обратится за помощью к Анатолию Бышовцу. Этот человек имеет колоссальный опыт, даже не буду перечислять его достижений. Он в нормальном возрасте, его знания могли бы помочь команде.

А так, можно было бы подумать над кандидатурой Бородюка. Конечно, Черчесов тоже опытный тренер, но успехов за его спиной пока нет. Он взял на себя тяжелую ношу, но я желаю ему успеха. Хотелось бы услышать от него план действий работы с командой, а также имена игроков, с которыми он будет работать», – сказал Рейнгольд.