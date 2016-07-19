«Матч ТВ» покажет матчи российских команд в еврокубках

Матчи «Ростова», «Спартака» и «Краснодара» в квалификации еврокубков планируются к показу телеканалом «Матч ТВ».

«Уже точно можно сказать, что мы будем транслировать матчи «Ростова» 26 июля и 3 августа. Мы также хотим и готовы показать встречи «Спартака» и «Краснодара», но пока их соперники не определились. Когда они определяться, посмотрим, сможем ли мы показать их матчи чисто технически в прямом эфире: ведь, например, может совпасть время начала. Но показать мы их планируем», – заявили представители пресс-службы канала.

Напомним, что «Спартак» и «Краснодар» открывают начнут с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где встретятся с победителем матча АЕК (Кипр) – «Клифтонвилл» (Северная Ирландия) и «Биркиркара» (Мальта)– «Хартс» (Шотландия) соответственно. «Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.