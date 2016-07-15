Сегодня станут известны соперники «Спартака» и «Краснодара» в третьем отборочном раунде ЛЕ

Сегодня в 14:00 по московскому времени в Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

«Спартак» и «Краснодар» попали в число «сеяных» команд, поэтому они сыграют на этой стадии турнира с соперниками, имеющими более низкий рейтинг.

«Спартак» оказался в первой подгруппе. Их соперниками могут стать:

АЕК (Кипр), «Клифтонвилл» (Северная Ирландия), АЕК (Греция), «Войводина» (Сербия), «Коннас Куэй» (Уэльс), «Пандурий» (Румыния), «Локомотив» (Хорватия), РоПС (Финляндия).

«Краснодар» попал во вторую подгруппу. Соперниками «быков» могут стать: «Слован» (Словакия), «Елгава» (Латвия), «Люцерн» (Швейцария), «Стремсгодсет» (Норвегия),»Сеннерйюск» (Дания), «Славия» (Чехия), «Левадия» (Эстония), «Хартс» (Шотландия), «Биркиркара»(Мальта), «Мариехамн» (Финляндия), «Одд» (Норвегия).

Матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы пройдут 28 июля и 4 августа.