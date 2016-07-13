Каррера: «Сделал правильный выбор, приняв предложение «Спартака»

Итальянский специалист Массимо Каррера, вошедший сегодня в тренерский штаб «Спартака» отметил, что считает верным выбор в пользу красно-белых. Напомним, ранее 52-летний тренер являлся одним из помощников Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

«Уверен, что сделал верный выбор, откликнувшись на предложение «Спартака». Знаю, что теперь буду трудиться в самом популярном российском клубе, с давними и славными традициями.

«Сделать все возможное, чтобы победить!» – именно этому принципу мы следовали в сборной Италии. И этот девиз как нельзя лучше подходит и для моей новой знаменитой московской команды», – сказал Каррера.