Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Сделал правильный выбор, приняв предложение «Спартака»

Каррера: «Сделал правильный выбор, приняв предложение «Спартака»

13 июля 2016, 23:20
7

Итальянский специалист Массимо Каррера, вошедший сегодня в тренерский штаб «Спартака» отметил, что считает верным выбор в пользу красно-белых. Напомним, ранее 52-летний тренер являлся одним из помощников Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

«Уверен, что сделал верный выбор, откликнувшись на предложение «Спартака». Знаю, что теперь буду трудиться в самом популярном российском клубе, с давними и славными традициями.

«Сделать все возможное, чтобы победить!» – именно этому принципу мы следовали в сборной Италии. И этот девиз как нельзя лучше подходит и для моей новой знаменитой московской команды», – сказал Каррера.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей Свояк
1468448444
Интересно, сколько ему предложили по личному контракту!?
Ответить
Essence
1468450146
Быть в тренерском штабе ювентуса,кому конкурентов нет на протяжении нескольких лет это одно,а вот познать боль рфпл,это уже совсем другая история.Я уже не говорю о ,мягко говоря,требовательных болельщиках,не забывающих о титулах народной команды и о руководстве,которое каждый год требует чемпионства...
Ответить
Диктор
1468467247
Удачи в Спартаке.
Ответить
Nail-football
1468470189
Им бы игроков получше, а не тренеров
Ответить
семенчик
1468474132
Удачи!
Ответить
RedWhiteFanS
1468477001
давай братан!!!! Устали ждать.
Ответить
cпартак 1922
1468490668
Во ск завтра жеребьевка ЛЕ и будут ли показывать по телеку или вообще где то??
Ответить
Главные новости
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
2
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
3
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
7
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
10
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
10
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+