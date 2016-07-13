Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Италии удивлены расставанием Конте и Карреры

13 июля 2016, 07:42
4

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о новом тренере «Спартака» Массимо Каррере, который ранее работал помощником Антонио Конте в сборной Италии и «Ювентусе».

– Главным тренером Массимо никогда не был, поэтому репутация напрямую связана с успехами Конте. Их неизменный союз, куда входил также Алессио, всегда считался гарантией великолепной физической и тактической подготовки команды.

– За что отвечал Каррера в тренерской бригаде Конте?

– За тактику. За действия в обороне, в частности.

– Почему же Конте не взял его в «Челси»?

– Вот это меня сильно удивило. Могу лишь предположить. Известно, что “Челси” поставил определенные условия по количеству помощников, которых новому главному тренеру можно взять с собой. Не исключаю, что в тот момент, когда Конте нужно было выбрать “лишнего”, у Карреры уже появился вариант со “Спартаком”.

Возможно, он просто решил поработать отдельно от Конте. В России к тому же платят хорошие деньги. Но, повторюсь, первичным тут все же является позиция лондонского клуба, который захотел оставить в новом тренерском штабе кого-то из своих специалистов.

Да, ассистент, но он работал с лучшими и добивался успеха. Решение поехать в Россию – неоднозначное. Насколько мне известно, руководители ваших клубов терпением не отличаются. Тренера могут уволить чуть ли не через два-три месяца. Все будет зависеть от того, дадут ли Каррере время. Чтобы донести до команды свои тактические идеи, оно необходимо. Не забывайте о языковом барьере и культурных различиях. Для работы над тактикой нужна коммуникация, Каррере стоит учить русский язык. Или английский, если в “Спартаке” это принято.

– Оборона – самое уязвимое место «Спартака» в последние годы. Приглашение Карреры может решить проблему?

– Однозначно. Все начинается с защиты. Оборона – это самое важное. Естественно, ему потребуется время, чтобы понять характеристики игроков. Зная, насколько он скрупулезно подходит к работе, могу точно сказать: «Спартак» движется в правильном направлении.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Конте Антонио Каррера Массимо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1468386720
Ключевое слово - в России платят хорошие деньги ))! Удачи ему и успехов !!!
Ответить
Пабло6
1468390122
борода
Ответить
Диктор
1468407001
Удачи на тренерском поприще.
Ответить
Главные новости
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
2
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
5
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
5
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Все новости
Все новости
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
7
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
7
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
6
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
10
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
2
Пономарев высказался о будущем Дзюбы
11:48
3
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
2
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+