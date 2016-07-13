В Италии удивлены расставанием Конте и Карреры

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о новом тренере «Спартака» Массимо Каррере, который ранее работал помощником Антонио Конте в сборной Италии и «Ювентусе».

– Главным тренером Массимо никогда не был, поэтому репутация напрямую связана с успехами Конте. Их неизменный союз, куда входил также Алессио, всегда считался гарантией великолепной физической и тактической подготовки команды.

– За что отвечал Каррера в тренерской бригаде Конте?

– За тактику. За действия в обороне, в частности.

– Почему же Конте не взял его в «Челси»?

– Вот это меня сильно удивило. Могу лишь предположить. Известно, что “Челси” поставил определенные условия по количеству помощников, которых новому главному тренеру можно взять с собой. Не исключаю, что в тот момент, когда Конте нужно было выбрать “лишнего”, у Карреры уже появился вариант со “Спартаком”.

Возможно, он просто решил поработать отдельно от Конте. В России к тому же платят хорошие деньги. Но, повторюсь, первичным тут все же является позиция лондонского клуба, который захотел оставить в новом тренерском штабе кого-то из своих специалистов.

Да, ассистент, но он работал с лучшими и добивался успеха. Решение поехать в Россию – неоднозначное. Насколько мне известно, руководители ваших клубов терпением не отличаются. Тренера могут уволить чуть ли не через два-три месяца. Все будет зависеть от того, дадут ли Каррере время. Чтобы донести до команды свои тактические идеи, оно необходимо. Не забывайте о языковом барьере и культурных различиях. Для работы над тактикой нужна коммуникация, Каррере стоит учить русский язык. Или английский, если в “Спартаке” это принято.

– Оборона – самое уязвимое место «Спартака» в последние годы. Приглашение Карреры может решить проблему?

– Однозначно. Все начинается с защиты. Оборона – это самое важное. Естественно, ему потребуется время, чтобы понять характеристики игроков. Зная, насколько он скрупулезно подходит к работе, могу точно сказать: «Спартак» движется в правильном направлении.