«Ливерпуль» включился в борьбу за Витселя

«Ливерпуль» намерен побороться с «Эвертоном» за приобретение хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

Отмечается, что приоритетным вариантом для красных являлся полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк, однако поляк решил остановить свой выбор на «ПСЖ», который возглавил экс-тренер «рохибланкос» Унаи Эмери. Витсель же в шорт-листе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа идет под вторым номером.

«Эвертон», в свою очередь, если не получится осуществить трансфер 27-летнего бельгийца, переключит внимание на хавбека «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.