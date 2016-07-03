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«Ливерпуль» включился в борьбу за Витселя

3 июля 2016, 08:42
9

«Ливерпуль» намерен побороться с «Эвертоном» за приобретение хавбека «Зенита» Акселя Витселя.

Отмечается, что приоритетным вариантом для красных являлся полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк, однако поляк решил остановить свой выбор на «ПСЖ», который возглавил экс-тренер «рохибланкос» Унаи Эмери. Витсель же в шорт-листе главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа идет под вторым номером.

«Эвертон», в свою очередь, если не получится осуществить трансфер 27-летнего бельгийца, переключит внимание на хавбека «Манчестер Юнайтед» Моргана Шнейдерлина.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Эвертон Витсель Аксель
Комментарии (9)
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Павел Амурский
1467527945
Пусть борются за этого лодыря.
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Garrincha58
1467528042
кому он нужен
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SpazMatikus
1467533997
Правильно, беги из этого бомжатника, лампочка.Даже большими деньгами не могут удержать зинаитка своих игроков.
Ответить
Zeff
1467534712
Он же лентяй.
Ответить
VReDNiY
1467534960
Ну зачем Клоппу шлак?
Ответить
geragera
1467537601
в ливере витцель точно скамейку полеровать будет
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1bear
1467550950
давайте с аукциона всех продадим-гору денег Зенит получит
Ответить
Razvedchik - sniper
1467563997
ЗАБЕРИТЕ ЕГО!
Ответить
allkeeper
1467660499
Да как обычно, включатся и выключатся
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