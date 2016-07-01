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«Зенит» может приобрести Луиса Адриано из «Милана»

1 июля 2016, 09:46
14

Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. В услугах бразильца нуждается «Зенит», который готов приобрести футболиста в летнее трансферное окно на деньги, вырученные от продажи Халка в «Шанхай Теллэйс».

Сообщается, что видеть 29-летнего форварда в своем составе желает новый наставник петербуржцев Мирча Луческу, работавший с игроком ранее в «Шахтере».

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Адриано провел 26 матчей, отметившись четырьмя голами. Его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Милан Адриано Луис Луческу Мирча
Комментарии (14)
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Garrincha58
1467356021
и зарплату ему дайте лямов 5 вот он обрадуется
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geragera
1467356748
кому это бревно нужно
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18JG
1467357375
Нахер он не нужен!
Ответить
Днестряне
1467358820
Не будет он играть в Зените)))
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_Kesh_Suntar_
1467358883
Вот и первый бразилец! ) патом 2..., 3,,,,, 4
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Kos77
1467360748
А вот и долгожданные негры в зеньке)))
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STAFOR13
1467361121
нах нужен, если он в упл, где играли ток 3 команды норм а остальные уровня нашего фнл и 2 дивизиона он по 15 забивал то тут он больше 5 незабьёт, он деревянный
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PNZ1985
1467361242
бананана бананамама! Шахтер возраждается!
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REDWHITE_
1467369435
Первый негр есть! Скоро весь зенит станет черным))))
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maka766
1467466123
чорные......
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