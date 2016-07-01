«Зенит» может приобрести Луиса Адриано из «Милана»

Нападающий «Милана» Луис Адриано может продолжить карьеру в России. В услугах бразильца нуждается «Зенит», который готов приобрести футболиста в летнее трансферное окно на деньги, вырученные от продажи Халка в «Шанхай Теллэйс».

Сообщается, что видеть 29-летнего форварда в своем составе желает новый наставник петербуржцев Мирча Луческу, работавший с игроком ранее в «Шахтере».

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Адриано провел 26 матчей, отметившись четырьмя голами. Его рыночная стоимость составляет 10 миллионов евро.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов