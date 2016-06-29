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В Китае Халк будет зарабатывать 12,5 миллиона в год

29 июня 2016, 23:32
16

Нападающий «Зенита» Халк продолжит карьеру в китайском клубе «Шанхай Тэллэйс».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 56 миллионов евро. Что касается условий личного контракта игрока, то, по информации бразильского издания UOL, футболист будет получать в своем новом клубе 12,5 миллиона евро за сезон. Предполагается, что контракт будет рассчитан на четыре года.

Напомним, в среду Халк прибыл в Шанхай для подписания договора.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Шэньхуа Халк
Комментарии (16)
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acer2003
1467232468
Надули Хулька ? Вроде как 20 обещали ?
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zra78
1467234147
А сколько была в Зените?
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DIDI 23
1467234968
Не плохая З/П.
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Garrincha58
1467235061
говорили 20
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geragera
1467235554
12.5 маловато для китая
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TY13R
1467235996
всё как всегда, Зенит пошёл по стопам Шахтёра, срубить бабло... подводники...
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Kano
1467243012
50.000.000 за 4 года = не хило. Самое то под конец карьеры.
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Александр ЗА
1467261426
Да
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Саня БУБА
1467271425
......не завидую, но для халка - очень умно!!!!...если учесть, что он всегда играет в свое удовольствие, то, что его сейчас уже не особо заботят трофеи, а остаток лет в карьере заставляет его мыслить трезво, то его решение правильное и, что немало важно, устраивает все стороны!!!!
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APchelov
1467273115
Улетел. И не попрощался! А говорил... До 25-го года за родной Зенит...
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