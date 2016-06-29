В Китае Халк будет зарабатывать 12,5 миллиона в год

Нападающий «Зенита» Халк продолжит карьеру в китайском клубе «Шанхай Тэллэйс».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 56 миллионов евро. Что касается условий личного контракта игрока, то, по информации бразильского издания UOL, футболист будет получать в своем новом клубе 12,5 миллиона евро за сезон. Предполагается, что контракт будет рассчитан на четыре года.

Напомним, в среду Халк прибыл в Шанхай для подписания договора.

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