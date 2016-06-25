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  • Бышовец: «У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Готов возглавить сборную»

Бышовец: «У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Готов возглавить сборную»

25 июня 2016, 20:19
17

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал отставку наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

«Уход Слуцкого из сборной – закономерное решение. На первом этапе специалист отработал очень хорошо. Но отборочный раунд нельзя назвать сложным. В группе не было соперников, которые могли составить нам конкуренцию. Что касается финальной части Евро, то тут тренерам не удалось подготовить игроков и настроить их на решение больших задач. Тренерский штаб не смог объединить наших футболистов. А в матче с Уэльсом мы увидели, что Слуцкий не смог управлять командой по ходу матча. В этом и была главная проблема. Стоит сказать о том, что сборная просто не была готова к соперникам», – сказал Бышовец.

Также специалист поделился мнением о том, кто может возглавить сборную, и выразил готовность сделать это самому.

«Не знаю, кто сможет возглавить сборную. Трудно перечислять фамилии. Что касается иностранных тренеров, то считаю, что они себя изжили. Это явление не оставило никакого следа в развитии нашего футбола.

Готов ли я возглавить сборную, если поступит предложение? У меня достаточно оснований, чтобы сказать «да». Я готов. У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Эти сборные создавались с нуля. Такого опыта у многих тренеров нет.

Чемпионат России для меня — не просто просмотр матчей для того, чтобы заполнить время. Более того, я слежу за молодежными командами, наблюдаю за первенством ФНЛ. У меня есть представление о проблемах нашего футбола».

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Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Слуцкий Леонид Бышовец Анатолий
Комментарии (17)
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acer2003
1466875512
Отдыхай на пенсии
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palych1974
1466875751
А, кстати, было бы интересно! Хуже-то точно не будет...
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kykyi
1466875914
Старперы поиздержались, кризис, хотят найти подработку к пенсии.
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litron
1466876251
Футбол давно изменился. И представления Бышовца о футболе устарели.
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werty
1466876424
Да фиг с ним. Пусть тренирует, если Бердыев откажется
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Obojaemiy
1466876613
дедуля, окстись.. какая сборная??? удочку и сачок в руку и на пруд карасиков ловить))
Ответить
Shinra
1466877256
Ну вы ещё Романцева позовите, ё-моё.
Ответить
gambler35
1466877486
неприятный тип
Ответить
Chernyi Lis
1466879086
пусть все это за плечами и останется...какая сборная нахрен(((
Ответить
талхк
1466880510
Его я очень хочу видеть у руля сборной. Бышовец действительно много посещает матчей молодежных команд и на фнл гоняет.
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