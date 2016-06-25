Бышовец: «У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Готов возглавить сборную»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал отставку наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

«Уход Слуцкого из сборной – закономерное решение. На первом этапе специалист отработал очень хорошо. Но отборочный раунд нельзя назвать сложным. В группе не было соперников, которые могли составить нам конкуренцию. Что касается финальной части Евро, то тут тренерам не удалось подготовить игроков и настроить их на решение больших задач. Тренерский штаб не смог объединить наших футболистов. А в матче с Уэльсом мы увидели, что Слуцкий не смог управлять командой по ходу матча. В этом и была главная проблема. Стоит сказать о том, что сборная просто не была готова к соперникам», – сказал Бышовец.

Также специалист поделился мнением о том, кто может возглавить сборную, и выразил готовность сделать это самому.

«Не знаю, кто сможет возглавить сборную. Трудно перечислять фамилии. Что касается иностранных тренеров, то считаю, что они себя изжили. Это явление не оставило никакого следа в развитии нашего футбола.

Готов ли я возглавить сборную, если поступит предложение? У меня достаточно оснований, чтобы сказать «да». Я готов. У меня за плечами создание олимпийской и национальной команд. Эти сборные создавались с нуля. Такого опыта у многих тренеров нет.

Чемпионат России для меня — не просто просмотр матчей для того, чтобы заполнить время. Более того, я слежу за молодежными командами, наблюдаю за первенством ФНЛ. У меня есть представление о проблемах нашего футбола».

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