Луческу: «Хотел бы сыграть в Суперкубке России без Шатова, Смольникова, Дзюбы и Кокорина»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об игре футболистов сине-бело-голубых Олега Шатова, Артема Дзюбы, Игоря Смольникова и Александра Кокорина в составе сборной России на Евро-2016.

– Шатов, Смольников, Дзюба, Кокорин не разочаровали вас выступлением на Евро?

– Я хотел бы сыграть Суперкубок России без них. То есть чтобы во время подготовки к нему они проводили бы полуфинал и финал чемпионата Европы, а потом получили бы отпуск. Но, увы... Страдал так же, как и они, когда смотрел матчи сборной России. Хочу, чтобы они побыстрее преодолели этот деликатный момент и вернулись в команду в хорошем настроении. Это будет нелегко. Возможно, их ждет непростая реакция болельщиков. Сейчас вокруг сборников много негатива, но через два года ребят ждет домашний чемпионат мира.

Эти еще молодые футболисты станут базой национальной команды. Они должны понять, что только на мировом первенстве у них появится шанс реабилитироваться за выступление во Франции. Пожелаю им дойти как минимум до полуфинала мирового первенства. Через игры в «Зените» они должны готовиться к этому турниру. На них лежит большая ответственность. Будем надеяться, что они с ней справятся. А на мне она тоже есть – следует как можно лучше подготовить их к следующему крупному турниру.