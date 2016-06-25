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  • Луческу: «Хотел бы сыграть в Суперкубке России без Шатова, Смольникова, Дзюбы и Кокорина»

Луческу: «Хотел бы сыграть в Суперкубке России без Шатова, Смольникова, Дзюбы и Кокорина»

25 июня 2016, 16:10
10

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об игре футболистов сине-бело-голубых Олега Шатова, Артема Дзюбы, Игоря Смольникова и Александра Кокорина в составе сборной России на Евро-2016.

– Шатов, Смольников, Дзюба, Кокорин не разочаровали вас выступлением на Евро?

– Я хотел бы сыграть Суперкубок России без них. То есть чтобы во время подготовки к нему они проводили бы полуфинал и финал чемпионата Европы, а потом получили бы отпуск. Но, увы... Страдал так же, как и они, когда смотрел матчи сборной России. Хочу, чтобы они побыстрее преодолели этот деликатный момент и вернулись в команду в хорошем настроении. Это будет нелегко. Возможно, их ждет непростая реакция болельщиков. Сейчас вокруг сборников много негатива, но через два года ребят ждет домашний чемпионат мира.

Эти еще молодые футболисты станут базой национальной команды. Они должны понять, что только на мировом первенстве у них появится шанс реабилитироваться за выступление во Франции. Пожелаю им дойти как минимум до полуфинала мирового первенства. Через игры в «Зените» они должны готовиться к этому турниру. На них лежит большая ответственность. Будем надеяться, что они с ней справятся. А на мне она тоже есть – следует как можно лучше подготовить их к следующему крупному турниру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Смольников Игорь Кокорин Александр Шатов Олег Луческу Мирча
Комментарии (10)
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deinego77@yandex.ru
1466860486
Им уже ничего не поможет.
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serhz
1466860703
Молодец !! играйте вообще без этих тошнотворных ! --и вообще гнать их подальше
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СЛАВА 81
1466863930
Слуцкий не скажет такое про Березуцкого, Игнашевича, Головина и Акинфеева. К сожалению.
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SERGEI.S71
1466875221
Те деньги которые они получают, не отрабатывают ни разу! Посмотрим, когда права начнут качать о прибавке к зарплате... зЁзды мля(
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hmelarj
1466879839
да хуже не будет
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Обамка
1466886734
А я бы поглядел на них как они играют при зарплате в 50 тысяч рублей.
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deinego77@yandex.ru
1466891768
Мне интересно кто за этих лохов мне минусы делает? Гнильё ни на что не способное!!!!!!
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арейская
1466902622
Уж постарайся, два года у тебя ещё есть, чтобы сделать из них игроков, а не игрочишек, какими они выглядели на ЧЕ
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