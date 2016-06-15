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В стартовом туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Вест Хэмом»

15 июня 2016, 11:41
4

Стал известен календарь английской премьер-лиги сезона-2016/17. Турнир стартует 13 августа и завершится 21 мая.

Центральными матчами первого тура станут «Арсенал»«Ливерпуль» и «Челси»«Вест Хэм». Чемпион АПЛ «Лестер Сити» начнет защиту титула в игре с «Халл Сити».

Также стоит отметить, что уже 10 сентября состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», где руководить командами будут Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью.

Расписание всех матчей 1-го тура АПЛ:

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» – «Ливерпуль»

«Бернли» – «Суонси Сити»

«Челси» – «Вест Хэм»

«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич»

«Эвертон» – «Тоттенхэм»

«Халл Сити» – «Лестер Сити»

«Манчестер Сити» – «Сандерленд»

«Мидлсбро» – «Сток Сити»

«Саутгемптон» – «Уотфорд».

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Источник: Premierleague.com
Англия. Премьер-лига Челси Вест Хэм Ливерпуль Арсенал Лестер Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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Ele13
1465982907
Эх, какой интересный сезон в Англии нас ждёт. Чего стоит только тренерские дуэли..)
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Kano
1465985099
С нетерпением ждем сезона.
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allkeeper
1466004142
Ох, как же нескоро(
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