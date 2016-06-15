В стартовом туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем», «Челси» – с «Вест Хэмом»

Стал известен календарь английской премьер-лиги сезона-2016/17. Турнир стартует 13 августа и завершится 21 мая.
Центральными матчами первого тура станут «Арсенал» – «Ливерпуль» и «Челси» – «Вест Хэм». Чемпион АПЛ «Лестер Сити» начнет защиту титула в игре с «Халл Сити».
Также стоит отметить, что уже 10 сентября состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», где руководить командами будут Хосеп Гвардиола и Жозе Моуринью.
Расписание всех матчей 1-го тура АПЛ:
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»
«Арсенал» – «Ливерпуль»
«Бернли» – «Суонси Сити»
«Челси» – «Вест Хэм»
«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич»
«Эвертон» – «Тоттенхэм»
«Халл Сити» – «Лестер Сити»
«Манчестер Сити» – «Сандерленд»
«Мидлсбро» – «Сток Сити»
«Саутгемптон» – «Уотфорд».
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