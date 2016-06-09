«Боруссия» опровергла переговоры с «Манчестер Сити» по Обамеянгу

Пресс-служба дортмундской «Боруссия» опровергла информацию о переговорах с «Манчестер Сити» о переходе нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Я ничего не могу сказать на этот счет. Мне ничего не известно об этих слухах. Кроме того, мы не намерены комментировать бесчисленные летние слухи», – приводит слова пресс-секретаря немецкого клуба Саша Флигге Deutschen Presse-Agentur.

Напомним, ранее появилась информация о ведении переговоров с «Манчестер Сити». Обамеянг перешел в «Боруссию» из «Сент-Этьена» в 2013 году. На счету футболиста 80 голов в 143 матчах за команду во всех соревнованиях.