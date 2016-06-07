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    «Манчестер Сити» ведет переговоры с «Боруссией» Д о трансфере Обамеянга

    «Манчестер Сити» надеется приобрести у дортмундской «Боруссии» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Сообщается, что манкунианцы ведут переговоры как с руководством немецкого клуба, так и с самим игроком.

    В минувшем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» 49 матчей во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

    Ранее появлялась информация о том, что конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за Обамеянга составит «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      AR!$tOCRAt 8 июня 2016, 07:40

      В следующем сезоне Боруссия таким составом пролетит в ЛЧ!

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