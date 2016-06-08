Тренер сборной Италии может стать помощником Аленичева

Один из тренеров сборной Италии может пополнить тренерский штаб московского «Спартака». Сейчас стороны ведут активные переговоры. Если они завершатся успешно, то помощник Антонио Конте станет ассистентом Дмитрия Аленичева в «Спартаке». Стоит отметить, что в этом месяце столичный клуб покинул Дмитрий Ананко.

На предстоящем Евро-2016 Конте в сборной Италии будут помогать Анжело Алессио, Массимо Каррера, Джанлука Конте, Мауро Сандреани, тренер вратарей Джанлука Спинелли, фитнес-тренеры Пало Бертелли и Константино Коратти.